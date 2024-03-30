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Общество

Акция «Час Земли» пройдёт во всём мире сегодня

Традиционная акция «Час Земли» пройдёт по всему миру сегодня, 30 марта. Она начнётся в 20:30 по местному времени во всех часовых поясах и продлится до 21:30, пишут «Известия».

Акция «Час Земли» пройдёт во всём мире сегодня. Фото: ПАИ

Акция нацелена на привлечение внимания людей к экологическим проблемам, а также на повышение осведомлённости о мерах борьбы с ними.

Ежегодно во время «Часа Земли» по всему миру выключают уличную подсветку. При этом поучаствовать в акции могут и обычные люди. Для этого нужно на 60 минут выключить свет в доме или квартире.

Также в день проведения акции проходят различные флешмобы, велозабеги, благотворительные встречи, проводятся лекции о сохранении природы, а экоактивисты рассказывают о полезных привычках, которые помогут сократить вредное воздействие на окружающую среду.

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