Школьники из Псковской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по истории

14:49, 30 марта 2024, ПАИ

Одиннадцатиклассники Ярослав Егоров из великолукского лицея № 11 и Сергей Крушеванов из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова стали призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие прошло в Новом Уренге в Ямало-Ненецком автономном округе. Школьники проходили подготовку в Центре олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа ПсковГУ.

Псковскую область на олимпиаде также представляли учащаяся 10-х класса великолукской гимназии им. С. В. Ковалевской Екатерина Григорьева и ученик 10-го класса социально-экономического лицея № 21 им. Героя России С. В. Самойлова Глеб Кулаев.

Всего в финале олимпиады по истории приняло участие почти 300 старшеклассников со всей России. Ребята выполнили задания трёх туров – двух письменных и одного устного. В свободное от олимпиады время для старшеклассников и сопровождающих прошла обширная культурная и образовательная программа.

Напомним, победители и призёры заключительного этапа смогут поступить в вузы на направления по профилю олимпиады без вступительных испытаний.