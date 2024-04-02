Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию БОПЭТ-пленки новой марки

15:35, 02 апреля 2024, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ-пленки с новым видом химического покрытия. Первые партии уже отгружены заказчикам, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Этот вид БОПЭТ-пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140° при высоком давлении во время автоклавирования.

«Завод расширяет географию поставок, наши БОПЭТ-пленки приобретают компании Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов из 50 регионов нашей страны, Республики Беларусь и других стран СНГ», – рассказал коммерческий директор ООО «Титан-Полимер» Максим Филиппов.

Высокая востребованность продукции завода объясняется ее характеристиками. БОПЭТ-пленки обладают превосходными механическими свойствами, улучшенной стойкостью к химическим веществам, высокой прозрачностью, отличной обрабатываемостью, гладкостью поверхности, стойкостью к истиранию и имеют широкое применение. Производство обеспечивает импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

БОПЭТ-пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.

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