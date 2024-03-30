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В Пскове наградили победителей антинаркотических акций

Церемония награждения победителей и участников конкурса научных работ среди студентов и курсантов средних специальных и высших учебных заведений региона по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности состоялась в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове наградили победителей антинаркотических акций. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» победителем конкурса научных работ стала студентка ПсковГУ Карина Ермолаева. Призёрами конкурса признаны студент ПсковГУ Никита Иванов и курсантка Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Маменченкова.

На награждении в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области присутствовали авторы и авторские коллективы, занявшие первые места в региональном этапе всероссийского конкурса «Спасём жизнь вместе».

Начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев поздравил победителей и призёров конкурсов и вручил им дипломы и ценные подарки правительства Псковской области.

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