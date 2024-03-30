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Эндокринолог Лебедева поделилась рецептом лучшего завтрака для худеющих

Как нужно завтракать людям, желающим похудеть, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, пишут «Известия».

Эндокринолог Лебедева поделилась рецептом лучшего завтрака для худеющих. Фото: ПАИ

Во время похудения лучше готовить на завтрак омлет по специальному рецепту для более долгого чувства насыщения, посоветовала она.

Чтобы приготовить такой завтрак, понадобятся одно яйцо, бездрожжевой хлеб, авокадо, несколько ломтиков сыра, листья зелени по вкусу, семечки и орехи.

Для приготовления омлета нужно тщательно взбить одно яйцо венчиком, затем выложить его на сковороду и жарить до готовности, положив сверху ломтики сыра. Затем нужно положить на бездрожжевой хлеб нарезанное авокадо, а сверху добавить зелень, орехи и семечки.

Врач отметила, что в этом блюде есть необходимое количество жиров, которые обеспечат чувство насыщения на шесть часов.

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