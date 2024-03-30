Мотоциклист пострадал во время ДТП в Пскове
Автомобиль Datsun и мотоцикл столкнулись у дома №42 на пересечении Рижского проспекта и Юбилейной улицы в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и протаранил автомобиль.
В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>