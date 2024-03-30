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Происшествия

Мотоциклист пострадал во время ДТП в Пскове 

Автомобиль Datsun и мотоцикл столкнулись у дома №42 на пересечении Рижского проспекта и Юбилейной улицы в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мотоциклист пострадал в ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал в ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал в ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал в ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и протаранил автомобиль.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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