Передвижная выставка «Старый сундучок» открылась в Великих Луках

21:07, 30 марта 2024, ПАИ

Передвижная выставка «Старый сундучок» экспонатов из частной коллекции Ольги Мурашевой в рамках проекта «Передвижная выставка: открытка как наша память и сохранение культурного наследия», открыта в МБУ ДО «ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на автора экспозиции.

Выставка «Весна идёт, весне дорогу» продлится до конца апреля. Вход свободный. Экспозиция продемонстрирует почтовые карточки, открытые письма, почтовые открытки.

«На улице весна, и на выставке представлены все краски весеннего настроения художников советского периода. Кроме того, посетители могут увидеть это удивительное время года на дореволюционной (антикварной) открытке», – отметила автор выставки Ольга Мурашева.

Также сегодня, 30 марта, открылась выставка авторских кукол Марии Разумовской в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. На выставке представлены волшебные звери, сказочные персонажи и герои фольклора.

Напомним, в Псковском музее-заповеднике открылась выставка современной мозаики «Великий сказочник», посвящённая 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова,. С апреля в музее запустят акцию для пенсионеров: в первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа гости почтенного возраста смогут посещать сборные экскурсии по специальной цене, почти в три раза ниже обычной.