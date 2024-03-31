Псковский «колдун» продолжит участие в шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ

11:14, 31 марта 2024, ПАИ

«Колдуну» Виталию Рожкову из деревни в Порховском районе удалось остаться в «Битве экстрасенсов» на канале ТНТ, несмотря на то что с испытанием он справиться не сумел. Очередной выпуск шоу вышел в эфир вечером 30 марта, пишет «Псковская правда».

Испытание экстрасенсы проходили в Калининграде в доме семьи Налётовых. Сергей Налётов сам его построил, но как только семья туда переехала, супруга Светлана и её подругу начали слышать и видеть разные странности: то тёмный высокий силуэт, то шаги во дворе и стук в окна. Хозяин дома женщинам не верил. Экстрасенсы же увидели в доме мёртвую сущность.

Перед основным испытанием ведущий Андрей Кислицин предложил участникам шоу определить, кому из присутствующих принадлежит дом. Виталий Рожков был в числе тех, кто не смог верно ответить на этот вопрос.

Псковский «колдун» также пытался продемонстрировать свои способности в готическом зале, когда ведущий Марат Башаров предложил угадать, чьи фотографии находятся в белом и чёрном конвертах. Но и с этим заданием он не справился.