Самолёт по маршруту Псков – Москва начал летать по новому расписанию

10:45, 31 марта 2024, ПАИ

С 31 марта самолёт по маршруту Псков – Москва летает по новому расписанию. Об этом ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С 31 марта добраться до Москвы или прилететь обратно можно будет ежедневно утром и вечером.

Утренний рейс из Пскова вылетает в 10:30 с посадкой в Москве в 11:55, а вечерний – в 21:15 с посадкой в столице в 22:35.

Самолёт из Москвы вылетает в Псков в 8:00 с прибытием в 9:30. Вечером улететь из Москвы можно будет в 19:00, а прибыть в Псков – уже в 20:25.