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Спорт

В Стругах Красных прошёл чемпионат Псковской области по футзалу

В Стругах Красных сегодня, 30 марта, прошёл чемпионат Псковской области по футзалу среди взрослых команд сезона 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Стругокрасненского района Псковской области.

В Стругах Красных прошёл чемпионат Псковской области по футзалу. Пресс-служба администрации Стругокрасненского района Псковской области

В соревнованиях принимали участие четыре команды из Псковского, Печорского, Плюсского и Стругокрасненского районов. Состязания проходили по круговой системе – каждый с каждым.

По результатам соревнований первое место заняла псковская команда, второе – Печоры, на третье место вышли стружане.

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