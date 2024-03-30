В Стругах Красных прошёл чемпионат Псковской области по футзалу

23:19, 30 марта 2024, ПАИ

В Стругах Красных сегодня, 30 марта, прошёл чемпионат Псковской области по футзалу среди взрослых команд сезона 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Стругокрасненского района Псковской области.

В соревнованиях принимали участие четыре команды из Псковского, Печорского, Плюсского и Стругокрасненского районов. Состязания проходили по круговой системе – каждый с каждым.

По результатам соревнований первое место заняла псковская команда, второе – Печоры, на третье место вышли стружане.