Туристы в Санкт-Петербурге будут платить сбор при заселении в отель

14:07, 31 марта 2024, ПАИ

С 1 апреля с совершеннолетних туристов при заселении в отели и гостиницы будет взиматься курортный сбор. Он составит сто рублей за каждый день проживания (исключение — день прибытия). Сумма при этом не будет автоматически включена в стоимость номера, пишет «Коммерсантъ».

Ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды войны, малоимущие или многодетные семьи, иногородние студенты, которые учатся в Санкт-Петербурге, и другие установленные льготные категории будут освобождены от сбора.

По оценкам местных властей, введение сбора позволит пополнить бюджет города на 310 млн рублей, которые будут перечислены в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.