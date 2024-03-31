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Общество

Туристы в Санкт-Петербурге будут платить сбор при заселении в отель

С 1 апреля с совершеннолетних туристов при заселении в отели и гостиницы будет взиматься курортный сбор. Он составит сто рублей за каждый день проживания (исключение — день прибытия). Сумма при этом не будет автоматически включена в стоимость номера, пишет «Коммерсантъ».

Ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды войны, малоимущие или многодетные семьи, иногородние студенты, которые учатся в Санкт-Петербурге, и другие установленные льготные категории будут освобождены от сбора.

По оценкам местных властей, введение сбора позволит пополнить бюджет города на 310 млн рублей, которые будут перечислены в Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга.

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