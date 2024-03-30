Концерт «Время вперёд» дадут в Пскове органисты Дина Ихина и Денис Маханьков

14:47, 31 марта 2024, ПАИ

12 апреля в 19:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств выступят органисты Дина Ихина и Денис Маханьков, сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.

Музыканты давно известны псковичам и жителям Псковской области. С 2014 года они являются организаторами и идейными вдохновителями благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», а в 2015 году стали лауреатами первой общественной премии «Народное признание».

На этот раз Дина и Денис представят слушателям программу «Время вперëд!». «На концерте будут представлены не только органные шедевры из глубин веков (виртуозная, симфоническая по духу фуга ми минор Баха или тончайшая барочно-кружевная пассакалья Муффата), но и переложения для дуэта с фортепиано (музыка Шнитке из кинофильма «Сказка странствий», «Снег над Ленинградом» Таривердиева), трансцендентные, перемещающие нас в огромные французские соборы творения Дюрюфле и Демессье, произведения, как будто только что родившиеся в импровизации ныне живущих авторов – виртуозов-органистов Ги Бове и Ханса-Андре Штамма», – анонсировали организаторы.