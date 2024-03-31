Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​Биолог: Томатный сок снижает плохой холестерин и профилактирует рак

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о пользе томатного сока.

«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ. Способствует выделению гормона радости — серотонина, поэтому помогает снять напряжение и стресс. Красный цвет указывает на наличие в помидорах вещества ликопина — природного красителя с антиоксидантными свойствами», - уточнила биолог.

Поэтому этот овощной сок помогает поддерживать молодость, снижать плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов, профилактирует рак.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растет при любой термической обработке (больше всего его в вяленых помидорах)», — сказала она.

Биолог уточнила, что томатный сок можно пить не более двух стаканов в день и желательно за 30 минут до или после приема пищи.

«Этот сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, в связи с чем полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки. Без сахара он полезен диабетикам (гликемический индекс томатного сока достаточно низкий — 38), детям и тем, кто желает сбросить вес. Его можно и нужно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором. Но нежелательно — кормящим мамам, поскольку может вызвать диарею и аллергию у детей», — уточнила Лялина.

Самый полезный сок — из сезонных спелых ягод (помидоры — это ягода), а не зимних тепличных. «Покупая магазинный сок, обязательно изучите этикетку: лучше, если в нем не будет никаких консервантов, кроме разрешенной лимонной или аскорбиновой кислот, и никаких ароматизаторов, соли и сахара, а также заменителей сахара. Если в сок добавлен сахар, это должно быть указано на этикетке», - рекомендовала Лялина.

Специалист посоветовала выбирать из линейки магазинных томатных соков те, которые предназначены для детского питания, так как их технология приготовления сертифицирована и должна быть только по ГОСТу, а не по ТУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2024

Борис Елкин рассказал о любимом месте для прогулок в Пскове
31 марта 2024

«Псковский цирк» завоевал пять наград на фестивале-конкурсе «Псковский скоморох» 
31 марта 2024

Губернатор Псковской области показал школьникам свой кабинет и рассказал о звонках президента
31 марта 2024

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2024

Мария Тучак назначена руководителем псковского отделения «Движение первых»
31 марта 2024

Псковский «колдун» продолжит участие в шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ
31 марта 2024

Самолёт по маршруту Псков – Москва начал летать по новому расписанию
31 марта 2024

Псковский музей присоединится к всемирной акции «Зажги синим»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...