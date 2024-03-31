Водитель LADA Kalina врезался в дерево в великолукской деревне Булынино
67-летний водитель LADA Kalina врезался в дерево в деревне Булынино Великолукского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло у дома №2 на улице Зелёной. Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел на обочину в дерево.
Припавшие спасатели деблокировали 33-летнего пассажира и передали медикам для госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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