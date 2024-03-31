Водитель ​LADA Kalina врезался в дерево в великолукской деревне Булынино

15:56, 31 марта 2024, ПАИ

67-летний водитель ​LADA Kalina врезался в дерево в деревне Булынино Великолукского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома №2 на улице Зелёной. Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел на обочину в дерево.

Припавшие спасатели деблокировали 33-летнего пассажира и передали медикам для госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.