С 15 апреля по 15 июня на псковских озёрах и реках будет действовать запрет на моторные лодки

18:02, 31 марта 2024, ПАИ

С 15 апреля по 15 июня вводится запрет на использование моторных судов на водоёмах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

В частности, на озёрах и реках запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе на гидроциклах.

Запрет связан с начинающимся весенним нерестом рыб.

О нарушении этого запрета можно сообщать по телефонам (8 8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47, 8-921-703-01-05.