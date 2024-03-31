Борис Елкин рассказал о любимом месте для прогулок в Пскове
Глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале рассказал о любимом месте для прогулок в Пскове.
«Финский парк – уютное место для прогулок. Совсем скоро всё расцветет и зазеленеет. А какое у вас любимое место в городе? Присылайте фотографии в комментарии», - предложил подписчикам Борис Елкин и приложил к посту несколько снимков из парка.
Ранее сообщалось, что у некоторых зданий на улице Некрасова в Пскове появится прхитектурная подсветка.
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