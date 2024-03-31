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Общество

Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове

Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове в 20-й раз, сообщает газета «Островские вести».

  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Районный конкурс «Корона Золушки» прошёл в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

За титул боролись пятиклассницы из школ города – Анастасия Иванова, Карина Бикмухаметова, Алиса Якушина, Лада Иванова и София Шеметова. Поддержать юных артисток пришли их семьи, друзья, одноклассники и учителя, которые нарисовали в поддержку участниц яркие плакаты.

В газете отметили, что в этот вечер гости попали в настоящую сказку. «На их глазах развернулись волшебные события знаменитого произведения Шарля Перро «Золушка», в ходе которых крёстная фея, повар и его величество король Островского королевства вместе со своими поданными провели королевский бал, чтобы выбрать преемницу короля, достойную звания настоящей Золушки. Но перед тем как попасть на бал, девушкам нужно было постараться и преодолеть непростые испытания в виде весёлых конкурсов, таких как «Визитная карточка», «Кулинарный», «Творческий», «Рукодельницы» и «Дефиле», с чем девочки успешно справились, проявив свои таланты и лучшие качества», – говорится в сообщении.

Затем участницы конкурса предстали перед публикой в необычных нарядах, изготовленных своими руками из подручного материала.

Победительницей конкурса стала Алиса Якушина.

Члены жюри поздравили участниц, вручили им дипломы, сладкие призы и мягкие игрушки.

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