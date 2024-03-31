Пятилетний мальчик утонул в колодце в Бежаницком районе

21:42, 31 марта 2024, ПАИ

Пятилетний мальчик утонул в колодце у дома № 11 на улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Тело мальчика достал очевидец.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.