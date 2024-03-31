Пятилетний мальчик утонул в колодце в Бежаницком районе
Пятилетний мальчик утонул в колодце у дома № 11 на улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Тело мальчика достал очевидец.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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