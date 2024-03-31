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Общество

Большинство псковичей не требуют документ с причинами отказа в трудоустройстве

В 91% псковских компаний за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. С подобными случаями сталкивались только 4% работодателей, сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего с такой просьбой сталкиваются крупные компании, а также компании из банковской и IT-сфер.

Ранее сообщалось, что на работе псковичи больше всего радуются отпускам, премиям и смене руководства.

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