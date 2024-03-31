Жителей Печорского района приглашают на весенний субботник

23:45, 31 марта 2024, ПАИ

Администрация Печорского муниципального округа приглашает жителей на традиционный весенний субботник с 1 по 30 апреля, сообщает газета «Печорская правда».

Соответствующее постановление подписал глава округа Валерий Зайцев.

«Призываем всех неравнодушных граждан произвести уборку прилегающей территории своих частных домов, жителей многоквартирных домов – выйти на совместные субботники и навести порядок в своих дворах, организации и представителей бизнеса – осуществить уборку своих территорий, убрать опавшие листья. Уверены, что чистота вокруг торговых точек и иных бизнес-пространств повысит рейтинг и привлечёт ещё большее число посетителей и клиентов. А чистота вокруг частных и многоквартирных домов благотворно скажется не только на облике всего города, но и на настроении самих жителей. Ведь как приятно проходить мимо чистых, красивых, ухоженных своими руками территорий», – говорится в сообщении администрации.

В газете отметили, что о дате городского субботника в Печорах сообщат дополнительно.