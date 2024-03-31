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Общество

День смеха отмечают сегодня

День смеха (День дурака) – праздник, который во всём мире отмечается 1 апреля. В этот день принято разыгрывать знакомых, близких и друзей, пишет calend.ru.

Одна из версий возникновения праздника связана с тем, что 1 апреля во многих странах мира являлся днём весеннего равноденствия и временем Пасхи. Праздники, связанные с этими событиями, всегда сопровождались весельем и шутками. Другая версия происхождения связана с переходом на Григорианский календарь, введённый папой римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в Средние века отмечали не 1 января, а конце марта, до того, как в 1563–1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те времена в новогодние праздники было принято веселиться, но некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, называя апрельскими дураками. Так ивозник день смеха.

В XVIII праздник стал популярным во многих странах мира. Шотландцы, англичане и французы распространили его в своих американских колониях.

В разных странах День смеха отмечается по-разному. Обычно принято давать смешные поручения окружающим и по-доброму подшучивать друг над другом.

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