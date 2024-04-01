348 боеприпасов и 13 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:02, 01 апреля 2024, ПАИ

13 единиц оружия и 348 боеприпасов изъяли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 25 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю росгвардейцы провели 44 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, во время которых выявили девять административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия с истекающим сроком разрешений на его хранение и ношение необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства. Сделать это необходимо за 30 суток до окончания действия разрешения.

Кроме того, заявление можно подать через портал «Госуслуги».