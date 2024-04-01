В Псковской области открылась запись детей в первые классы

09:51, 01 апреля 2024, ПАИ

1 апреля в Псковской области открылась запись детей в первые классы. В первую волну можно подать заявление в образовательное учреждение по месту регистрации или в ту, где учатся брат или сестра ребёнка.

Записать ребёнка родители могут:

- традиционным способом – обратиться в учебное заведение;

- дистанционно – через специальный сервис на портале госуслуг.

Для подачи заявления онлайн необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале государственных услуг.