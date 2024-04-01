Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области открылась запись детей в первые классы

1 апреля в Псковской области открылась запись детей в первые классы. В первую волну можно подать заявление в образовательное учреждение по месту регистрации или в ту, где учатся брат или сестра ребёнка.

Записать ребёнка родители могут:

- традиционным способом – обратиться в учебное заведение;

- дистанционно – через специальный сервис на портале госуслуг.

Для подачи заявления онлайн необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале государственных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Первых аистов начали замечать в районах Псковской области
01 апреля 2024

Музей-квартира Ленина закроется в Пскове на реэкспозицию
01 апреля 2024

Псковские автомобилисты создали ажиотаж в городских шиномонтажах
01 апреля 2024

Температурный рекорд побит в Пскове
01 апреля 2024

348 боеприпасов и 13 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
01 апреля 2024

Вступил в силу закон о запрете сдачи в аренду квартир без счётчиков
01 апреля 2024

В Псковской области открылась запись детей в первые классы
01 апреля 2024

Социальные пенсии россиян проиндексировали на 7,5%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...