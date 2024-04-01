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Происшествия

9,5 лет тюрьмы получил пскович за избиение мужчины до смерти и нападение на полицейского

9,5 лет тюрьмы получил житель Пскова за избиение мужчины до смерти и нападение на полицейского, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

9,5 лет тюрьмы получил пскович за избиение мужчины до смерти и нападение на полицейского. Фото: ПАИ

Установлено, что 30 августа 2023 года нетрезвый пскович зашёл в подъезд дома на улице Ижорского Батальона, ногой выбил дверь в квартиру и зашёл внутрь. В одной из комнат злоумышленник из чувства личной неприязни и без какого-либо повода как минимум семь раз ударил находившегося там мужчину руками и ногами по лицу. От полученных травм мужчина умер в лечебном учреждении через несколько дней.

Кроме того, прибывшему на место происшествия сотруднику полиции пскович также нанёс как минимум два удара по голове, причинив лёгкий вред здоровью.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 111 УК РФ и части 2 статьи 318 УК РФ. Пскович признал вину. Ему назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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