Псковские автомобилисты создали ажиотаж в городских шиномонтажах

10:07, 01 апреля 2024, ПАИ

Псковские автомобилисты создали ажиотаж в городских шиномонтажах. В связи с резким потеплением в конце марта – начале апреля автолюбители решили сменить зимнюю резину на летнюю, в результате этого в минувшие выходные образовались очереди к специалистам, которые занимаются заменой колёс.

В отделении ГИБДД УМВД России по Пскову уточнили, что формально на зимней резине можно ездить до конца февраля, «дальше каждый водитель должен принимать решение согласно погоде за окном». Общие рекомендации, когда менять резину на летнюю, сводятся к тому, что следует дождаться среднесуточной температуры более +5 градусов.

С 1 сентября 2023 года водителя могут оштрафовать за колеса не по сезону, поэтому «переездить» грозит получением штрафа. Летом управление автомобилем с зимними шинами запрещается. Как и с начала декабря по конец февраля нельзя ездить на летней резине. Иначе водитель получит штраф 500 рублей по статье 12.5.1 КоАП РФ. Его могут выписать неограниченное число раз даже в течение одного дня.

Формально менять зимнюю резину на летнюю в 2023 году обязаны владельцы только ошипованных шин и только с наступлением июня. Однако, учитывая повышенный износ зимних шин при положительных температурах, больший расход топлива и посредственные тормозные качества, переобуть «зиму» на «лето» лучше вовремя. Автомобили с зимними шинами без шипов могут эксплуатироваться круглый год. За шины с «липучками» даже летом штраф не полагается.

Таким образом, летние шины (без маркировки М&S) могут использоваться с марта по ноябрь; зимние ошипованные шины (с маркировкой М&S) могут использоваться с сентября по май; зимние неошипованные шины (с маркировкой М&S) могут использоваться круглый год.