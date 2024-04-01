Женщина с младенцем в автомобиле снесла теплицу в Великих Луках
Автомобиль вылетел в огород на перекрёстке улиц Антонова и Коммунальной в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
38-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля, не справилась с управлением, в результате машина вылетела на прилегающий участок и протаранила теплицу.
В результате ДТП пострадали женщина и годовалый младенец, который был в автомобиле.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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