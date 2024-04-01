Пскович стал победителем всероссийских соревнований по самбо
Пскович Захар Петров стал победителем всероссийских соревнований по самбо памяти Александра Невского, которые прошли в Калужской области с 29 марта по 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Захар Петров выступает в весовой категории до 71 килограмма и является воспитанником псковского «Динамо». Спортсмен тренируется под руководством Анатолия Сазанского.
Отметим, что состязания являются отборочными на первенство России по самбо.
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