Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису

11:11, 01 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису, который прошёл в спортивном зале клуба «Нордман» 30 марта. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов.

В одиночном мужском разряде первое место занял Вадим Барышников. Серебро на счету Дмитрия Горбачева. А замкнул тройку лидеров Михаил Марцеха.

Среди женщин первое место досталось Анастасии Беляевой. Второй стала Анастасия Ильина. Бронза на счету Александры Васильевой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».