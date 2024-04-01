Великолучанки остановились в шаге от наград чемпионата СЗФО по футзалу

11:30, 01 апреля 2024, ПАИ

Спортсменки из команды Великолукской государственной академии физической культуры и спорта заняли четвёртое место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по футзалу среди женщин, который прошёл в Ленинградской области с 26 по 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях приняли участие девять команд из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Карелии и Коми.

Великолучанки вышли в полуфинал соревнований, заняв второе место в своей группе.

В полуфинале девушки уступили команде «Новая генерация» из Сыктывкара со счётом 1:4. Затем в матче за третье место команда ВЛГАФК проиграла коллективу «Гурьевск-СКО» со счётом 1:4.

Также в соревнованиях принимал участие псковский клуб «Россиянка». Футболистки заняли восьмое место.

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