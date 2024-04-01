Трое школьников представляют Псковскую область на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

11:19, 01 апреля 2024, ПАИ

Трое школьников представляют Псковскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум», которая стартовала сегодня в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Одиннадцатиклассники – Лев Кузьмин (школа № 18 Пскова), Ева Бабаян (Локнянская школа) и десятиклассница Ирина Жора (гимназия № 29 Пскова) проверят свои знания и поборются за победу в интеллектуальной игре.

Олимпиадные испытания пройдут на базе ЦИК России. Сегодня в интеллектуальной игре «Софиум» сойдутся претенденты на победу среди участников из десятых классов, завтра, 2 апреля, состоятся игры для финалистов из одиннадцатых классов.