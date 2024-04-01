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Трое школьников представляют Псковскую область на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум»

Трое школьников представляют Псковскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум», которая стартовала сегодня в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Трое школьников представляют Псковскую область на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву «Софиум». Фото предоставили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области

Одиннадцатиклассники – Лев Кузьмин (школа № 18 Пскова), Ева Бабаян (Локнянская школа) и десятиклассница Ирина Жора (гимназия № 29 Пскова) проверят свои знания и поборются за победу в интеллектуальной игре.

Олимпиадные испытания пройдут на базе ЦИК России. Сегодня в интеллектуальной игре «Софиум» сойдутся претенденты на победу среди участников из десятых классов, завтра, 2 апреля, состоятся игры для финалистов из одиннадцатых классов.

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