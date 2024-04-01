Подведены итоги регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в Псковской области

12:16, 01 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, которая прошла в Псковской области с 22 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 118 спортсменов, которые соревновались в дисциплинах CS 2, Dota 2, Starcraft II и Tekken 8.

Первое место в общекомандном зачёте с 315 очками взяла команда ПсковГУ. На втором месте с результатом в 185 баллов расположились студенты колледжа ПсковГУ. Замкнула тройку лидеров команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА).

Студенты ПсковГУ смогли одержать победу в дисциплинах CS 2 и Tekken 8. Команда колледжа ПсковГУ стала первой в игре Starcraft II. Команда ВГСХА по Dota 2 стала первой в этой дисциплине.

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