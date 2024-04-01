Отчёт о работе в 2023 году направил в псковский парламент сенатор Андрей Турчак

11:52, 01 апреля 2024, ПАИ

Исключительно важным с точки зрения развития страны и укрепления её статуса назвал 2023 год сенатор Андрей Турчак, направляя в Псковское областное Собрание депутатов отчёт о работе. Как и год назад, документ состоит из нескольких тематических блоков и подробно рассказывает обо всех направлениях деятельности представителя региона в Совете Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В команде нашего президента мы продолжили работать над укреплением статуса и государственных мер поддержки людей, которые сейчас с оружием в руках защищают Родину, обеспечением технологической независимости, укреплением государственных гарантий в отношении семей с детьми и социально незащищённых категорий граждан», – отметил во вступительной части Андрей Турчак и выразил признательность «единомышленникам и коллегам» – губернатору Михаилу Ведерникову, сенатору Алексею Наумцу, спикеру регионального парламента Александру Котову, депутатам Псковского областного Собрания, представителям органов государственной власти региона.

«За прошедший год мы совместно решили много проблем, сделали значительный вклад в будущее наших детей и внуков, а значит, и вклад в развитие нашей Родины», – подчеркнул сенатор.

Андрей Турчак подробно рассказал о результатах деятельности рабочей группы по вопросам СВО (за год поступило более 42 тысяч обращений), о помощи фронту и поддержке жителей воссоединённых регионов, о приоритетах законодательной работы. «Безусловный приоритет своей законодательной деятельности в течение 2023 года я отдавал поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также решению точечных проблем, связанных с обеспечением проведения СВО и защитой территории страны. Достигнутые результаты – итог большой командной работы. Почти все законодательные инициативы готовились и вносились мною совместно с коллегами-сенаторами и депутатами Государственной думы», – уточнил псковский сенатор.

Так, за год было принято 26 федеральных законов и 42 поправки, автором которых выступил Андрей Турчак. Перечень нормативных актов приведён в приложении к отчёту.

Сенатор рассказал в отчёте об итогах деятельности двух экспертных органов при Совете Федерации, которые продолжили работу под его руководством, – Совета по развитию цифровой экономики и Совета по местному самоуправлению.

Отдельные блоки в отчёте посвящены реализации различных проектов на территории Псковской области с привлечением федеральных средств – о благоустройстве общественных пространств, о строительстве и ремонте школ, возведении ФОКОТов и спортивных площадок, о модернизации учреждений культуры и переоснащении медицинских организаций.

Андрей Турчак отметил, что пристально следит за ходом газификации, лично принимает участие в выработке нужных для региона решений на площадке федерального штаба, обсуждает актуальные вопросы с руководством области.

Традиционно один из разделов посвящён деятельности фонда «Памяти 6-й роты», в заключительной части представлены итоги работы с обращениями граждан – за год их поступило более 1 900, в среднем 160 в месяц.

Отчёт сенатора Андрея Турчака направлен на ознакомление всем депутатам областного Собрания и размещён на официальном сайте законодательного органа.