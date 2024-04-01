Пушкинский заповедник закрывается на три недели

11:54, 01 апреля 2024, ПАИ

С 1 до 23 апреля все мемориальные усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты для посетителей для проведения неотложных ремонтных и хозяйственных работ, которые сложно или невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Музейный комплекс в деревне Бугрово («Пушкинская деревня» и музей-мельница) откроется для гостей на неделю раньше, уже 17 апреля.

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что экскурсионная служба учреждения уже получила большое число заявок от желающих приехать в музей сразу по окончании санитарного периода. В связи с этим в «Михайловском» было принято решение о переходе в режим так называемого высокого сезона (без выходных и по графику продлённого рабочего дня) раньше обычного – уже с 28 апреля.