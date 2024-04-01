Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 апреля

12:31, 01 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 апреля. Также местами по области пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, а днём – от +16 до +21.

Атмосферное давление будет ниже нормы.