Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 апреля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 апреля. Также местами по области пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, а днём – от +16 до +21.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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