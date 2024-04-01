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Общество

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 апреля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 апреля. Также местами по области пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах ожидаются грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 апреля. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, а днём – от +16 до +21.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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