Шесть спортсменов Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по боксу
Шесть спортсменов Псковской области стали победителями и призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. Соревнования прошли в Петрозаводске с 26 по 29 марта, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.
Золотые награды первенства завоевали Виктор Эвальд и Степан Утко. Серебро взял Станислав Шишигин. Бронзовых медалей удостоились Андрей Антонов, Захар Зверев и Кирилл Яковлев.
Отметим, что победители соревнований Виктор Эвальд и Степан Утко станут участниками первенства России по боксу, которое состоится в Чехове в мае.
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
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Фото: Псковская областная федерация бокса
Тренируются спортсмены под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева, Алексея Королькова, Алексея Орлова, Юрия Фёдорова и Романа Веселова.
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