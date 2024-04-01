Пскович принимает участие в первенстве России по ушу

13:00, 01 апреля 2024, ПАИ

Пскович Андрей Егоров принимает участие в первенстве России по ушу-таолу, которое проходит в Москве с 1 по 5 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.

Андрею Егорову противостоят спортсмены из Воронежской, Томской, Ленинградской областей, а также Москвы, Карелии и Удмуртии. Пскович выступает в двух номинациях таолу-тайцзицюань и таолу-тайцзицзянь с оружием и без оружия.

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