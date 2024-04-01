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Спорт

Пскович стал победителем фестиваля по самбо в Санкт-Петербурге

Пскович Арсений Лукин стал победителем фестиваля по самбо среди юношей до десяти лет, который прошёл в Санкт-Петербурге 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Пскович стал победителем фестиваля по самбо в Санкт-Петербурге. Фото: спортшкола «Мастер»

Арсений Лукин стал победителем в весовой категории до 28 килограммов.

Спортсмен тренируется под руководством Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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