Работника завода в Пскове нашли мёртвым
Работник электромашиностроительного завода умер на рабочем месте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Несчастный случай произошёл с 75-летним работником плавильно-заливочного участка. Его нашли мёртвым в комнате отдыха.
Подробности происшедшего уточняются.
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