Работника завода в Пскове нашли мёртвым

13:35, 01 апреля 2024, ПАИ

Работник электромашиностроительного завода умер на рабочем месте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Несчастный случай произошёл с 75-летним работником плавильно-заливочного участка. Его нашли мёртвым в комнате отдыха.

Подробности происшедшего уточняются.