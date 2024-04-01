В Пскове научились делать противогазы из глины

14:47, 01 апреля 2024, ПАИ

Глиняные кружки чаще всего делают псковичи во время занятий в студии лепной керамики «Какао», сообщила основательница мастерской Лилия Семёнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

«Конечно, наши кружки не выглядят, как мы привыкли – ровненькими. Вообще в чём прелесть керамики, когда вы сами лепите? У вас пальчики работают с материалом. Мы не убираем вот эту вот текстуру, которая от них остаётся. Кружка такая немножечко кривенькая получается, немножко косенькая… У людей на кружке остаётся свой почерк. И от этого вдвойне приятно, потому что такого же изделия не то что нигде на планете больше нет, вы сами свою кружку никогда не повторите», – пояснила мастер.

По словам Лилии Семёновой, создать из глины можно всё что угодно. Например, один раз у неё на мастер-классе молодой человек слепил противогаз. «Я до сих пор помню этот противогаз. Когда спрашивают, что самое странное было, я говорю противогаз», – рассказала гостья радиоэфира.