Псковские фигуристы стали призёрами межрегиональных соревнований

13:53, 01 апреля 2024, ПАИ

Псковские фигуристы стали призёрами межрегиональных соревнований, которые прошли в Выборге Ленинградской области и Смоленске с 27 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Артём Робин стал победителем, а Илья Фролович - бронзовым призёром Кубка Выборга, а также третьего этапа Кубка городов Северо-Запада по третьему юношескому разряду. Соревнования прошли с 27 по 29 марта.

В турнире в Смоленске «Кубок Юрия Гагарина», который прошёл 30 и 31 марта, псковичка Анастасия Носикова заняла третье место во втором юношеском разряде.

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