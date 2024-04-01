Школьники и педагоги со всей России собрались на конференцию в Пушкинском заповеднике

13:35, 01 апреля 2024, ПАИ

В эти выходные в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели всероссийскую научно-практическую конференцию «Музей и дети», участие в которой приняли школьники, педагоги и сотрудники музеев из Калмыкии, Татарстана, Тульской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На пленарном заседании прозвучало более двадцати выступлений, подготовленных как детьми, так и взрослыми. Диапазон тем, который был выбран участниками конференции для выступлений, оказался весьма и весьма широким: от презентации образа Натальи Гончаровой, каким его видят школьницы XXI века, до рассказа о самой большой статуе Будды Майтрейя в Европе.

В течение трёх дней гости побывали на специальных экскурсиях в Святогорском монастыре, в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

В музее уточнили, что организаторами конференции «Музей и дети» вот уже много лет подряд выступают автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр», Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Псковский государственный университет.