ФК «Луки-Энергия» выиграл в последней контрольной игре перед стартом сезона

14:23, 01 апреля 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» выиграл у смоленского «Днепра» со счётом 2:0 в заключительном контрольном матче перед стартом сезона. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 30 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.

На перерыв команды ушли при счёте 0:0. Во втором тайме на 56-й минуте Манвел Агаронян добил мяч в ворота после прицельного удара своего одноклубника с дальней дистанции. Увеличил преимущество на 65-й минуте всё тот же Манвел Агаронян.

Отметим, что в рамках подготовки к сезону великолучане провели девять матчей. В их активе четыре победы, одна ничья и четыре поражения.

Напомним, что сезон для «Луки-Энергия» начнётся 6 апреля матчем с московским «Чертаново» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

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