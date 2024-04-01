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Общество

Псковичей приглашают принять участие в виртуальном квесте «Дорогами Гоголя»

Виртуальный квест «Дорогами Гоголя» пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Псковичей приглашают принять участие в виртуальном квесте «Дорогами Гоголя». Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Сегодня, 1 апреля, исполняется 215 лет со дня рождения русского писателя Николая Гоголя. В честь этого события региональный центр Президентской библиотеки приглашает всех желающих принять участие в виртуальном квесте, посвящённом творческому пути прозаика, где ответ на каждое задание нужно будет найти в фонде Президентской библиотеки.

Псковичей ждут 2 апреля с 10:00 до 18:00 в региональном центре Президентской библиотеки (Профсоюзная, 2, 2-й этаж, кабинет № 204).

Все, кто успешно справится с прохождением квеста, получат на почту сертификат от организатора акции – Тамбовского регионального центра Президентской библиотеки.

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