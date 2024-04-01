В Псковской области стартовал приём заявок на региональный этап студвесны

16:04, 01 апреля 2024, ПАИ

Творческую молодёжь Псковской области приглашают поучаствовать в региональном фестивале «Российская студенческая весна». Приём заявок стартовал сегодня, 1 апреля, сообщили ПАИ организаторы студвесны.

В конкурсе могут принять участие студенты высшего и среднего профессионального образования.

В этом году региональный этап пройдет в Великих Луках с 12 по 13 апреля. На конкурс можно податься по девяти различным направлениям: медиа, видео, вокал, оригинальный жанр, мода, театральное, танцевальное, инструментальное, арт-направление.

Победители регионального этапа представят Псковскую область на финальном этапе Российской студенческой весны. Для студентов высшего образования всероссийский этап пройдёт в Саратове, а для СПО – в Ставрополе.

Зарегистрироваться можно по ссылке.