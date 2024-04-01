Великолучанки стали серебряными призёрами международного турнира по баскетболу

14:59, 01 апреля 2024, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стала серебряным призёром международного турнира по баскетболу среди женских команд. Соревнования прошли в Минске, сообщили ПАИ в Федерации баскетбола Великих Лук.

Спортсменки потерпели всего одно поражение. Лучшим игроком команды признали Татьяну Облецову. Ей вручили грамоту и подарок.

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