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Экономика

Как увлечение лепкой превратилось в доходный бизнес, рассказала псковичка

Лепкой из глины основательница студии «Какао» Лилия Семёнова «заразилась» после посещения музея керамического искусства. Об этом она рассказала в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

Основательница студии лепной керамики «Какао» Лилия Семёнова. Фото: ПАИ

Гостья студии призналась, что до посещения музея она уже занималась лепкой, но заняться ею на более серьёзном уровне решила именно после посещения музея керамики в Торонто. «Зайдя туда, я вообще стёрла все стереотипы о керамике и лепке. Мы привыкли воспринимать это так: кружка, тарелка, ваза какая-то, чашка под холодец... Там я поняла, что это целая история», – пояснила эксперт.

Лилия Семёнова рассказала, что сразу после этого она прошла обучение в Санкт-Петербурге, а потом начала заниматься лепкой дома.

«У меня не было задачи открыть свою студию. Мне захотелось собственного пространства – это был небольшой кабинетик, в котором я занималась. Но я же такой интересный вроде персонаж: «К Лиле можно сходить полепить». Ко мне стали ходить знакомые, знакомые знакомых, и сарафан этот неким образом заработал. Но я ещё и педагог, мне сам Бог велел этому учить. Вот именно так эта студия и превратилась в студию «Какао». То есть вначале это был просто мой кабинет, в котором я лепила», – рассказала гостья радиоэфира.

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