Об особенностях лепной керамики рассказали псковичам

16:50, 01 апреля 2024, ПАИ

Об отличиях лепной керамики от гончарной рассказала основательница студии лепной керамики Лилия Семёнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

«Очень часто говорят: гончарная студия. Мы не гончарная студия. Гончар – это человек, который работает с кругом. Мы немножечко другой подвид. Лепная керамика. То есть мы с гончарами просто работаем с одним и тем же материалом, техника у нас – лепка. Это как пластилин из детства, здесь примерно так же, тот же процесс», – пояснила Лилия Семёнова.

В такой технике глине можно придать любую форму, отметила основательница студии. «Хотите – вообще хоть паровоз лепите, что хотите. Это хорошая история. Мой папа – сварщик. И когда маме что-то нужно, отец кричит: «Я сварю». Я кричу: «Я слеплю», потому что невозможного ничего нет, слепить можно всё», – подчеркнула гостья радиоэфира.