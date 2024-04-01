Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Госдуме предложили увеличить штрафы за отказ принимать на работу инвалидов

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству предложили принять законопроект об увеличении штрафов для работодателей за отказ в приёме на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Газета.ру».

Предлагается ввести для должностных лиц штраф до 30 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день отказ инвалиду в приёме на работу или неисполнение работодателем обязанностей, связанных с выделением рабочих мест для трудоустройства такой категории людей влечёт за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере пяти – десяти тысяч рублей, а для юридических лиц наказание не предусмотрено.

Увеличение штрафа станет эффективным способом повышения ответственности работодателей при выполнении квоты для приёма на работу инвалидов, заключили в Госдуме.

Ранее депутаты от партии ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесли предложение учитывать доходы за вычетом налогов при расчёте среднедушевого дохода семьи, а также в России начали работать над законопроектом о трофейном оружии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Отчёт о работе в 2023 году направил в псковский парламент сенатор Андрей Турчак
29 марта 2024

Юрий Бурлин отметил продуктивную работу 20-й сессии Псковской гордумы
28 марта 2024

Александр Захаров: Общественные наблюдатели обеспечивают прозрачность и открытость выборов
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания
27 марта 2024

Перспективы развития сельского туризма и догазификации Псковской области обсудили в Собрании
27 марта 2024

Областные и федеральные инициативы рассмотрел законодательный комитет Собрания
27 марта 2024

Профильные вопросы рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...