В Госдуме предложили увеличить штрафы за отказ принимать на работу инвалидов
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству предложили принять законопроект об увеличении штрафов для работодателей за отказ в приёме на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Газета.ру».
Предлагается ввести для должностных лиц штраф до 30 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.
На сегодняшний день отказ инвалиду в приёме на работу или неисполнение работодателем обязанностей, связанных с выделением рабочих мест для трудоустройства такой категории людей влечёт за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере пяти – десяти тысяч рублей, а для юридических лиц наказание не предусмотрено.
Увеличение штрафа станет эффективным способом повышения ответственности работодателей при выполнении квоты для приёма на работу инвалидов, заключили в Госдуме.
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