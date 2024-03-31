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Общество

В Госдуме предложили рассчитывать среднедушевой доход семьи без учёта налогов

Депутаты от партии ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесли предложение учитывать доходы за вычетом налогов при расчёте среднедушевого дохода семьи. Соответствующий документ направили за заключение в Правительство РФ, пишет ТАСС.

На сегодняшний день при расчёте среднедушевого дохода членов семьи или одиноко живущего человека учитываются доходы до вычета налогов. Однако фактическим доходом семьи являются средства, которые остаются на жизнеобеспечение себя и своих детей после уплаты налогов. По этой причине справедливо брать во внимание только сумму доходов, которую люди могут потратить на свои нужды, отметили в Госдуме.

Среднедушевой доход – это один из критериев признания семьи или одиноко живущих людей малоимущими. Иногда бывает так, что человек не имеет средств для удовлетворения базовых потребностей, но по документам считается человеком с достаточным уровнем дохода и не имеет права на помощь от государства. Это создаёт напряжение в обществе и не соответствует целям социальной политики государства, заключили депутаты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме и регионах обсудили деятельность правозащитников в условиях современных вызовов.

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