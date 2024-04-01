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Общество

Псковичей приглашают на вечер памяти поэта Андрея Виноградова

На поэтический вечер «Слушаем Андрея» в канун дня рождения российского поэта Андрея Виноградова приглашает поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки. Встреча пройдёт 11 апреля в 18:15 в актовом зале библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2). Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Псковичей приглашают на вечер памяти поэта Андрея Виноградова. Фото: Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

«Композиция вечера построена таким образом, чтобы каждый гость смог открыть для себя и литературное наследие поэта, и познакомиться с его новыми изданиями, выпуск которых продолжается стараниями его друзей и родных после его ухода», – отметили организаторы.

В данном случае речь идёт о путеводителе по Пскову и пригородам «Неспешные прогулки с Андреем Виноградовым». Альбом вышел совсем недавно и будет презентован впервые.

В нём представлены обновлённые и дополненные, лучшие фотоработы и тексты Андрея Виноградова о Псковской земле, а также 50 стихотворений поэта из цикла «Очарованный странник» и сборника «Золотое сечение».

«Путеводитель никого не оставит равнодушным, ведь он – воплощённая в слове чудесная прогулка по Пскову и его пригородам с поэтом, любившим и понимавшим этот край как никто другой», – подчеркнули в библиотеке.

Все, кто заранее прошёл онлайн-регистрацию для получения путеводителя, станут его обладателями в конце вечера.

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